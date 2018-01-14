Отредактировано в Paint: семейная фотоссесия поразила пользователей Сети

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Семейная пара из американского штата Миссури опубликовала результат неудачной фотосессии, которую для семьи провел нанятый фотограф. Запись на Facebook приобрела вирусную популярность, набрав более 300 тысяч репостов, и привлекла внимание СМИ.
Многие пользователи Сети пытались попытались найти позитивные стороны в произошедшем.
"Она должна была серьезно потрудиться, чтобы сделать вас настолько уродливыми… по крайней мере, у нее хорошо это получилось", — иронизирует Elizabeth Smith.
"Вы стали чемпионом интернета минимум на месяц. Не могу прекратить смеяться. Кстати, ваша кожа отлично выглядит", — замечает Emily Kopcial.
Сама Заринг призвала комментаторов воздерживаться от язвительных замечаний, отметив, что позитивные эмоции, вызванные фотографиями, стоили потраченных на них денег.