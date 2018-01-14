В Киеве назвали обязательство Порошенко не вредить России "фейком"

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Администрация украинского президента назвала подделкой документы, в которых якобы Петр Порошенко обещает Федеральной службе безопасности не действовать против интересов России.

Ранее близкий к Михаилу Саакашвили грузинский телеканал "Рустави-2" опубликовал копии обращений, якобы написанных Порошенко в 2007 году в ФСБ после отказа во въезде в Россию. В одном документе, написанном от имени Порошенко, говорится, что он один из основателей Партии регионов и занимается привлечением крупных инвестиций "в интересах России". Второй документ от имени будущего президента Украины содержит обязательство во время пребывания в России соблюдать ее законы и "не принимать участия в деятельности, направленной против интересов" Москвы. Кроме того, из заявлений следовало, что родители жены старшего сына Порошенко живут в Петербурге.

"Обнародованные так называемые "документы" от имени Петра Порошенко являются низкопробной подделкой и фейком, изготовленным и заброшенным телекомпании "Рустави-2" спецслужбой России", — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте президента Украины.

"Алексей Порошенко женился в Киеве в сентябре 2013 года, поэтому у старшего сына Петра Порошенко в 2007 году не было жены", — добавила пресс-служба, призвав СМИ не распространять ложную информацию.

В феврале 2007 года Порошенко, который тогда был депутатом Верховной Рады, в аэропорту "Пулково" не пустили на территорию России. Впоследствии в МИД России пояснили, что запрет на въезд Порошенко является ответом на недружественную политику Киева.