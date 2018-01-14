Американский эсминец покинул Черное море

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Американский ракетный эсминец USS Carney ("Карни") покинул Черное море. Фотографии эсминца близ берегов Турции разместил твиттер-аккаунт Yoruk Isik, в котором публикуются данные о движении военных кораблей через пролив Босфор.

Turkish Coast Guard TCSG312 & TCSG19 escorted Arleigh Burke-class @USNavyEurope AEGIS guided-missile destroyer USS Carney DDG64 during its Mediterranean-bound Bosphorus transit pic.twitter.com/21Xomz2Rpz — Yörük Işık (@YorukIsik) 13 января 2018 г.

​Корабль вошел в Черное море 5 января. USS Carney провел 12 января совместные тренировки с морской авиацией ВМС Украины. Целью мероприятия была отработка взаимодействия в соответствии со стандартами НАТО и повышение уровня взаимосовместимости. Ранее американские военные опубликовали в Facebook фотографии эсминца с учений, на которых отрабатывалась стрельба боевыми зарядами.

Ранее сообщалось, что эсминец Carney стал первым кораблем ВМС США, вошедшим в Черное море в 2018 году. Данный корабль посещал Украину в рамках учений "Морской бриз" (Sea Breeze) в июле 2017 года. Тогда на его борту побывал президент страны Петр Порошенко.

Заход в Черное море американского эсминца "Карни", оснащенного системой ПРО "Иджис", не является дружественным по отношению к России шагом, заявил ранее председатель Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ), кандидат политических наук, капитан первого ранга Михаил Ненашев.

"Это начало новой линии агрессивного давления на Россию, поэтому в январе-марте мы еще увидим много американских недружественных проявлений как к России, так и к миру", — сказал Ненашев.