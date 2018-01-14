В Мексике наркоман напал на прихожан церкви

МЕХИКО, 14 янв – РИА Новости. Мужчина, находившийся под воздействием алкоголя и наркотиков, напал в субботу с ножом на прихожан церкви в пригороде мексиканской столицы Экатепеке, один человек погиб, несколько получили ранения.

По данным портала Denuncia Ecatepec, сначала 33-летний мужчина ранил тем же ножом двух человек в доме, где проживал, рядом с церковью. Пытаясь скрыться с места преступления, он забежал в храм. Прихожане и служители попытались его задержать, в результате был убит один из священников, еще два человека были ранены.

Полиции удалось задержать преступника по горячим следам, причем ей пришлось отбивать его у толпы местных жителей, пытавшихся линчевать убийцу. Проживающие в окрестностях люди опознали нападавшего, который давно не ладил с законом и употреблял наркотики.