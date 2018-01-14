В Бразилии не менее 13 человек погибли в крупном ДТП

МЕХИКО, 14 янв – РИА Новости. Не менее 13 человек погибли и 39 получили ранения в субботу в результате крупного ДТП в бразильском штате Минас-Жерайс.

По данным портала Todo Noticias, столкнулись два микроавтобуса, два джипа и грузовой автомобиль с партией бумаги, которая в результате начавшегося пожара загорелась. В результате столкновения было перекрыто движение в обоих направлениях по оживленному шоссе, ведущему в крупный город Белу-Оризонти.

Состояние большей части пострадавших не вызывает опасений у медиков, сообщают спасательные службы штата.