В Британии сожгли волонтера, помогавшего украинским военным

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Литовский волонтер Микус Альпс, который воевал в составе "Украинской добровольческой армии*", а затем помогал ей, убит на британском острове Гернси. Об этом сообщили сослуживцы Альпса на странице в Facebook.

В заявлении говорится, что 33-летний Альпс два года состоял в 8-м отдельном батальоне УДА*, а в последнее время занимался доставкой автомобилей и амуниции для украинских добровольческих формирований.

Утверждается, что Альпса сожгли в собственной машине. "В центре Европы — на островах Британии Гернси произошло убийство бойца 8-го отдельного батальона Украинской добровольческой армии Мика (Mick Alps), бывшего добровольцем в составе батальона в течение последних двух лет. Пытали, убили, привязали и сожгли в машине, которую Мик вез для военных нужд батальона", — говорится в тексте.

В заявлении УДА* сообщается, что Альпс вез на Украину бронежилеты и термобелье.

​Ранее в полиции Гернси сообщили об обнаружении сгоревшей машины, в которой находился труп. Отмечалось, что личность погибшего устанавливает экспертиза.

*Экстремистская группировка, запрещенная в России