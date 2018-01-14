Египет требует расследовать задержание шедшего в Ливию судна с взрывчаткой

КАИР, 14 янв – РИА Новости, Надим Зуауи. МИД Египта потребовал провести международное расследование инцидента с задержанием судна, которое, по некоторым данным, перевозило груз взрывчатки из Турции в ливийский порт Мисрата.

"Дипломатическим миссиям в государствах-членах Совбеза ООН, постпредству Египта, поручено принять меры, чтобы выяснить достоверность этой информации, потребовать от комиссии по антиливийским санкциям в СБ ООН расследовать инцидент в соответствии с запросом ливийских властей", — заявил официальный представитель египетского МИД.

По мнению Каира, нарушения эмбарго на поставку вооружений подрывает усилия международного сообщества по политическому урегулированию в Ливии, достижению стабильности и безопасности в этой стране. Кроме того, это негативно сказывается на безопасности самого Египта и борьбе с терроризмом в целом, заявили в египетском ведомстве.

"Усилия международного сообщества по борьбе с терроризмом принесут результат только, если все государства займут решительную позицию по вопросу недопущения финансирования и вооружения террористических элементов и предоставления им убежища", — сказал представитель египетского МИД.

Береговая охрана Греции 6 января задержала судно Andromeda под флагом Танзании, которое перевозило груз взрывчатки из Турции в Ливию. Судно было задержано для проверки и конвоировано в порт Ираклион на Крите. В ходе проверки было подтверждено, что в 29 контейнерах содержатся взрывчатые вещества, детонаторы и другое оборудование.