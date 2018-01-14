ООП призвала исламские страны обеспечить ее финансирование

КАИР, 14 янв – РИА Новости. Исполнительный комитет Организации освобождения Палестины (ООП) призвал исламские государства обеспечить финансирование ее структур после угроз США прекратить помощь палестинцам.

"Призываем обеспечить финансирование через ООП — единственного законного представителя палестинского народа, для поддержания стойкости палестинцев в оккупированном Иерусалиме, оказания помощи семьям погибших, раненым и заключенным", — говорится в заявлении организации.

В ООП добавили, что средства необходимы в свете угроз США лишить финансирования Ближневосточное агентство ООН по поддержке палестинских беженцев и организации работ (БАПОР). Правительство США ранее заморозило выплату БАПОР 125 миллионов долларов финансовой помощи. Ранее президент США Дональд Трамп написал, что Палестина не заинтересована в мирных переговорах с Израилем, и поставил в этой связи под вопрос выделение ей "сотен миллионов долларов в год".