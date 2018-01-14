РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Не прогнулись. Почему КНДР выстояла под давлением США

Сюжет:
Обострение ситуации на Корейском полуострове (2294)
08:0014.01.2018
125192
© REUTERS / YonhapГлавы делегаций Северной и Южной Кореи во время встречи в в приграничной деревне Панмунджом. 9 января 2018Главы делегаций Северной и Южной Кореи во время встречи в в приграничной деревне Панмунджом. 9 января 2018
© REUTERS / Yonhap

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости, Владимир Ардаев, Андрей Ольферт. На границе КНДР и Южной Кореи впервые за последние два года прошли прямые переговоры между двумя странами. Президент США Дональд Трамп поспешил объявить это своей заслугой: "Санкции сработали". Но найти общий язык Пхеньяну и Сеулу удалось, наоборот, вопреки Вашингтону.

Без посредников

"Санкции и прочие меры давления начинают оказывать все большее влияние на Северную Корею", — написал Трамп в твиттере 2 января, сразу после того, как лидер КНДР Ким Чен Ын в новогоднем обращении заявил о готовности властей страны направить северокорейских спортсменов на зимнюю Олимпиаду в соседнем Пхёнчхане.

​На самом деле состоявшиеся прямые межкорейские переговоры — это маневр, направленный против Вашингтона, считает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Обострение из-за северокорейских ракетно-ядерных испытаний во второй половине 2017 года нагнеталось не только КНДР, но и США. Вашингтон усиливал давление на Ким Чен Ына, вынуждая его совершать новые провокации, чтобы подтверждать свою непоколебимость. В этот нарастающий прессинг оказались вовлечены соседние Япония и Китай, да и все мировое сообщество.

"В результате излишних шагов, чреватых угрозой войны, администрация Трампа создала у международного сообщества ощущение, что война может и вправду вот-вот начаться. Это сформировало отрицательный образ Трампа, и Ким Чен Ын, верно заметив эту тенденцию, перешел в "мирное наступление", выставив США в неприглядном свете", — считает бывший директор южнокорейского Института объединения Сон Гиун.

Карта Северной и Южной Кореи
© AP Photo / Lee Jin-man
"Поезд Трампа ушел". КНДР и Южная Корея идут против США

Фактически политика Белого дома сводилась к окончательному прекращению диалога двух Корей, утверждает Абзалов. И то, что Пхеньян с Сеулом нашли в себе силы самостоятельно возобновить его, по сути, свело все усилия американской администрации на нет, показало их неэффективность.

"Южная Корея провела переговоры напрямую, без посредников, без участия США. Сеул выступил самостоятельным игроком, и это было совершенно оправданно, поскольку в случае ядерного конфликта Южная Корея пострадала бы ненамного меньше, чем Северная. А Вашингтон практически оказался в стороне, и Трампу только и остается теперь, что приветствовать возобновление прямого межкорейского диалога", — говорит Дмитрий Абзалов.

© AFP 2018 / Korea PoolЮжнокорейские военные в приграничной деревне Пханмунджом во время встречи делегаций Северной и Южной Кореи. 9 января 2018
© AFP 2018 / Korea Pool
Южнокорейские военные в приграничной деревне Пханмунджом во время встречи делегаций Северной и Южной Кореи. 9 января 2018

Хотя Трамп и раньше не исключал переговоров с Пхеньяном, но выдвигал для этого ряд условий, главное из которых — прекращение КНДР испытаний ядерного оружия и баллистических ракет. Сеул же пошел на переговоры безо всяких предварительных условий — Ким Чем Ын до сих пор не взял на себя никаких обязательств по прекращению испытаний. Более того, незадолго до переговоров он объявил, что северокорейская ракетно-ядерная программа выполнена. То есть, в сущности, вышел победителем.

"Мы не такие, как о нас думают"

Северная Корея устояла под американским давлением, но какой ценой? Сон Гиун, к примеру, убежден, что "мирное наступление" Кима — вынужденное, что северокорейский лидер пошел на это, рассчитывая на облегчение бремени санкций.

Закрытая от всего мира страна много лет живет под этим бременем. Не раз доходило до голода — например, в начале нулевых. Известный телеведущий и продюсер, владелец туристической компании "Клуб путешествий" Михаил Кожухов был первым иностранным кинодокументалистом, получившим официальное разрешение властей КНДР на съемки фильма об этой стране. Профессиональный путешественник, он посетил более сотни стран, но одну из них так и не сумел понять — Северную Корею.

Лидер КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
© AP Photo / KRT via AP Video
Ким Чен Ын заявил, что КНДР может выдержать сто лет санкций

"Там везде действует множество запретов, а люди открытые, искренние, очень дружелюбные. В то же время они почти ничего не знают об окружающем мире. К примеру, об Америке местное телевидение рассказывает, только когда там происходят какие-нибудь ураганы или наводнения. Нет никаких голодных, стоящих вдоль дорог, нет нищих, просящих милостыню, но нет и магазинов. В том единственном, куда мне удалось попасть, на прилавках не было почти ничего, кроме примитивного белья и каких-то консервов", — вспоминает Михаил Кожухов.

Нет магазинов, но есть рынки, где можно купить практически все — любые продукты, одежду из Китая. В центре Пхеньяна полно дорогих валютных ресторанов, у которых припаркованы "Мерседесы" и "Лексусы". В ресторанах сидят корейцы во френчах с партийными значками и расплачиваются долларами.

"Мне запали в душу слова, услышанные от одной женщины — продавщицы из киоска в отеле для иностранцев, торговавшего трудами Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Я спросил ее: неужели она верит, что этот товар будет продаваться здесь и в будущем — всегда?— Неужели вы верите, что мы такие, как о нас думает весь мир?— задала она встречный вопрос", — рассказывает путешественник.

Разорванные судьбы

© REUTERS / Kim Hong-Ji Трансляция в Сеуле встречи глав делегаций Северной и Южной Кореи в приграничной деревне Пханмунджом. 9 января 2018
© REUTERS / Kim Hong-Ji
Трансляция в Сеуле встречи глав делегаций Северной и Южной Кореи в приграничной деревне Пханмунджом. 9 января 2018

На переговорах в разрезанном границей местечке Пханмунджом делегации договорились о восстановлении горячей линии между военными двух стран, проведении консультаций между ними о снижении напряженности. О продолжении консультаций на высоком уровне. Об активизации обменов в гуманитарной и спортивной сферах. О направлении на Олимпиаду представительной северокорейской делегации, включая правительственных чиновников. Сеул выразил готовность временно приостановить действие ряда санкционных положений и инициировать соответствующие шаги в Совете Безопасности ООН.

Но были и вопросы, по которым пока не смогли договориться. Так, одним из пунктов повестки дня, предложенных Южной Кореей, была денуклеаризация полуострова — КНДР просто проигнорировала эту тему. В том, что Ким Чен Ын теперь, де-факто провозгласив Северную Корею ядерной державой, не откажется от атомного оружия, сходятся все эксперты. В ядерном статусе он видит наиболее надежную гарантию безопасности своей страны.

Другой вопрос, поднятый Сеулом и пока также оставшийся без ответа, — встреча родственников, разделенных Корейской войной. Эту встречу Сеул предложил провести на корейский лунный Новый год, который в этот раз встречают 16 февраля, в день рождения Ким Чен Ира.

Пхеньян
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Ситуацию с КНДР нужно решать только через диалог, заявил Путин

С 1953 года сотни тысяч близких родственников живут на Корейском полуострове по разные стороны границы. Только в Южной Корее таких насчитывалось 131 260, сегодня больше половины из них уже ушли из жизни. А оставшиеся по-прежнему лишены возможности не только видеться с членами своих семей, но и общаться с ними — по телефону, интернету, обмениваясь письмами.

С 1980-х годов проводятся регулярные встречи родственников — с перерывами, вызываемыми ухудшением отношений между странами. Свидания происходят в Кымгансанских горах, в городках на приграничной территории. В Южной Корее участников отбирают жеребьевкой, и тех, кому повезло, — в лучшем случае несколько сотен.

В октябре 2015-го с южнокорейской стороны прибыли 389 стариков, многие в инвалидных колясках. Восьмидесятисемилетняя Ли Ок Ен увидела своего 88-летнего мужа спустя 65 лет. Ли Чжон Сук полвека проводила поминальные службы по своему отцу и вдруг узнала, что он жив, и увиделась с ним. Девяностошестилетний Ким Нам Гю встретился со своим 83-летним братом Ким Нам Доном.

Та встреча продлилась три дня. Больше свиданий пока не было.

Будет ли встреча?

Состоится ли она на этот раз — неизвестно. Северокорейская сторона пока не ответила на предложение. По одним сведениям, Пхеньян выдвигает условие — выдачу КНДР 15 женщин, работавших в ресторанах Китая и попросивших убежища в Южной Корее. Понятно, что на это Сеул пойти не сможет. Южнокорейские источники утверждают также, что могут быть и организационно-экономические проблемы.

"Проведение встречи разделенных семей до лунного Нового года проблематично из-за нехватки времени на подготовку. Но если будут согласованы все условия, то нет ничего невозможного", — считает Сон Гуин.

Он поясняет, что КНДР потребуется отобрать кандидатов, провести с ними предварительное обучение, устранить потенциальные угрозы. Все это требует немалых затрат, и Пхеньян в любом случае потребует денег от Юга. Если Южной Корее будет по карману такой бюджет, все может состояться.

Ситуация на корейском полуострове. Архивное фото
© AFP 2018 / Kim Won-Jin
Политолог заявил о возможности встречи лидеров КНДР И Южной Кореи

Вероятность того, что Пхеньян, всего пару дней назад обвинявший Сеул во всех смертных грехах, внезапно примет предложение о встрече разделенных семей, невелика, полагает директор южнокорейского Центра стратегической информации по Северной Корее Ли Юнголь. Вопрос разделенных семей волнует главным образом Южную Корею. Ким Чен Ын по сравнению со своими предшественниками менее подвержен национальным чувствам, да и по объективным причинам Северу будет непросто этим заниматься, считает он.

"КНДР и после Олимпиады с большей вероятностью сосредоточится не на встречах разделенных семей, а на экономическом сотрудничестве — в частности, с Россией и другими странами по железнодорожному и энергетическому проектам", — говорит Ли Юнголь.

Комментировать
В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
quake1211
Разница только в том что все южане миллионеры, а северяне бедные
09:07
14.01.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена