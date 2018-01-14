Не прогнулись. Почему КНДР выстояла под давлением США

Главы делегаций Северной и Южной Кореи во время встречи в в приграничной деревне Панмунджом. 9 января 2018

Главы делегаций Северной и Южной Кореи во время встречи в в приграничной деревне Панмунджом. 9 января 2018

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости, Владимир Ардаев, Андрей Ольферт. На границе КНДР и Южной Кореи впервые за последние два года прошли прямые переговоры между двумя странами. Президент США Дональд Трамп поспешил объявить это своей заслугой: "Санкции сработали". Но найти общий язык Пхеньяну и Сеулу удалось, наоборот, вопреки Вашингтону.

Без посредников

"Санкции и прочие меры давления начинают оказывать все большее влияние на Северную Корею", — написал Трамп в твиттере 2 января, сразу после того, как лидер КНДР Ким Чен Ын в новогоднем обращении заявил о готовности властей страны направить северокорейских спортсменов на зимнюю Олимпиаду в соседнем Пхёнчхане.

Sanctions and "other” pressures are beginning to have a big impact on North Korea. Soldiers are dangerously fleeing to South Korea. Rocket man now wants to talk to South Korea for first time. Perhaps that is good news, perhaps not — we will see! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 января 2018 г.

​На самом деле состоявшиеся прямые межкорейские переговоры — это маневр, направленный против Вашингтона, считает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Обострение из-за северокорейских ракетно-ядерных испытаний во второй половине 2017 года нагнеталось не только КНДР, но и США. Вашингтон усиливал давление на Ким Чен Ына, вынуждая его совершать новые провокации, чтобы подтверждать свою непоколебимость. В этот нарастающий прессинг оказались вовлечены соседние Япония и Китай, да и все мировое сообщество.

"В результате излишних шагов, чреватых угрозой войны, администрация Трампа создала у международного сообщества ощущение, что война может и вправду вот-вот начаться. Это сформировало отрицательный образ Трампа, и Ким Чен Ын, верно заметив эту тенденцию, перешел в "мирное наступление", выставив США в неприглядном свете", — считает бывший директор южнокорейского Института объединения Сон Гиун.

Фактически политика Белого дома сводилась к окончательному прекращению диалога двух Корей, утверждает Абзалов. И то, что Пхеньян с Сеулом нашли в себе силы самостоятельно возобновить его, по сути, свело все усилия американской администрации на нет, показало их неэффективность.

"Южная Корея провела переговоры напрямую, без посредников, без участия США. Сеул выступил самостоятельным игроком, и это было совершенно оправданно, поскольку в случае ядерного конфликта Южная Корея пострадала бы ненамного меньше, чем Северная. А Вашингтон практически оказался в стороне, и Трампу только и остается теперь, что приветствовать возобновление прямого межкорейского диалога", — говорит Дмитрий Абзалов.

© AFP 2018 / Korea Pool Южнокорейские военные в приграничной деревне Пханмунджом во время встречи делегаций Северной и Южной Кореи. 9 января 2018 © AFP 2018 / Korea Pool Южнокорейские военные в приграничной деревне Пханмунджом во время встречи делегаций Северной и Южной Кореи. 9 января 2018

Хотя Трамп и раньше не исключал переговоров с Пхеньяном, но выдвигал для этого ряд условий, главное из которых — прекращение КНДР испытаний ядерного оружия и баллистических ракет. Сеул же пошел на переговоры безо всяких предварительных условий — Ким Чем Ын до сих пор не взял на себя никаких обязательств по прекращению испытаний. Более того, незадолго до переговоров он объявил, что северокорейская ракетно-ядерная программа выполнена. То есть, в сущности, вышел победителем.

"Мы не такие, как о нас думают"

Северная Корея устояла под американским давлением, но какой ценой? Сон Гиун, к примеру, убежден, что "мирное наступление" Кима — вынужденное, что северокорейский лидер пошел на это, рассчитывая на облегчение бремени санкций.

Закрытая от всего мира страна много лет живет под этим бременем. Не раз доходило до голода — например, в начале нулевых. Известный телеведущий и продюсер, владелец туристической компании "Клуб путешествий" Михаил Кожухов был первым иностранным кинодокументалистом, получившим официальное разрешение властей КНДР на съемки фильма об этой стране. Профессиональный путешественник, он посетил более сотни стран, но одну из них так и не сумел понять — Северную Корею.

"Там везде действует множество запретов, а люди открытые, искренние, очень дружелюбные. В то же время они почти ничего не знают об окружающем мире. К примеру, об Америке местное телевидение рассказывает, только когда там происходят какие-нибудь ураганы или наводнения. Нет никаких голодных, стоящих вдоль дорог, нет нищих, просящих милостыню, но нет и магазинов. В том единственном, куда мне удалось попасть, на прилавках не было почти ничего, кроме примитивного белья и каких-то консервов", — вспоминает Михаил Кожухов.

Нет магазинов, но есть рынки, где можно купить практически все — любые продукты, одежду из Китая. В центре Пхеньяна полно дорогих валютных ресторанов, у которых припаркованы "Мерседесы" и "Лексусы". В ресторанах сидят корейцы во френчах с партийными значками и расплачиваются долларами.

"Мне запали в душу слова, услышанные от одной женщины — продавщицы из киоска в отеле для иностранцев, торговавшего трудами Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Я спросил ее: неужели она верит, что этот товар будет продаваться здесь и в будущем — всегда?— Неужели вы верите, что мы такие, как о нас думает весь мир?— задала она встречный вопрос", — рассказывает путешественник.

Разорванные судьбы



© REUTERS / Kim Hong-Ji Трансляция в Сеуле встречи глав делегаций Северной и Южной Кореи в приграничной деревне Пханмунджом. 9 января 2018 © REUTERS / Kim Hong-Ji Трансляция в Сеуле встречи глав делегаций Северной и Южной Кореи в приграничной деревне Пханмунджом. 9 января 2018

На переговорах в разрезанном границей местечке Пханмунджом делегации договорились о восстановлении горячей линии между военными двух стран, проведении консультаций между ними о снижении напряженности. О продолжении консультаций на высоком уровне. Об активизации обменов в гуманитарной и спортивной сферах. О направлении на Олимпиаду представительной северокорейской делегации, включая правительственных чиновников. Сеул выразил готовность временно приостановить действие ряда санкционных положений и инициировать соответствующие шаги в Совете Безопасности ООН.

Но были и вопросы, по которым пока не смогли договориться. Так, одним из пунктов повестки дня, предложенных Южной Кореей, была денуклеаризация полуострова — КНДР просто проигнорировала эту тему. В том, что Ким Чен Ын теперь, де-факто провозгласив Северную Корею ядерной державой, не откажется от атомного оружия, сходятся все эксперты. В ядерном статусе он видит наиболее надежную гарантию безопасности своей страны.

Другой вопрос, поднятый Сеулом и пока также оставшийся без ответа, — встреча родственников, разделенных Корейской войной. Эту встречу Сеул предложил провести на корейский лунный Новый год, который в этот раз встречают 16 февраля, в день рождения Ким Чен Ира.

С 1953 года сотни тысяч близких родственников живут на Корейском полуострове по разные стороны границы. Только в Южной Корее таких насчитывалось 131 260, сегодня больше половины из них уже ушли из жизни. А оставшиеся по-прежнему лишены возможности не только видеться с членами своих семей, но и общаться с ними — по телефону, интернету, обмениваясь письмами.

С 1980-х годов проводятся регулярные встречи родственников — с перерывами, вызываемыми ухудшением отношений между странами. Свидания происходят в Кымгансанских горах, в городках на приграничной территории. В Южной Корее участников отбирают жеребьевкой, и тех, кому повезло, — в лучшем случае несколько сотен.

В октябре 2015-го с южнокорейской стороны прибыли 389 стариков, многие в инвалидных колясках. Восьмидесятисемилетняя Ли Ок Ен увидела своего 88-летнего мужа спустя 65 лет. Ли Чжон Сук полвека проводила поминальные службы по своему отцу и вдруг узнала, что он жив, и увиделась с ним. Девяностошестилетний Ким Нам Гю встретился со своим 83-летним братом Ким Нам Доном.

Та встреча продлилась три дня. Больше свиданий пока не было.

Будет ли встреча?

Состоится ли она на этот раз — неизвестно. Северокорейская сторона пока не ответила на предложение. По одним сведениям, Пхеньян выдвигает условие — выдачу КНДР 15 женщин, работавших в ресторанах Китая и попросивших убежища в Южной Корее. Понятно, что на это Сеул пойти не сможет. Южнокорейские источники утверждают также, что могут быть и организационно-экономические проблемы.

"Проведение встречи разделенных семей до лунного Нового года проблематично из-за нехватки времени на подготовку. Но если будут согласованы все условия, то нет ничего невозможного", — считает Сон Гуин.

Он поясняет, что КНДР потребуется отобрать кандидатов, провести с ними предварительное обучение, устранить потенциальные угрозы. Все это требует немалых затрат, и Пхеньян в любом случае потребует денег от Юга. Если Южной Корее будет по карману такой бюджет, все может состояться.

Вероятность того, что Пхеньян, всего пару дней назад обвинявший Сеул во всех смертных грехах, внезапно примет предложение о встрече разделенных семей, невелика, полагает директор южнокорейского Центра стратегической информации по Северной Корее Ли Юнголь. Вопрос разделенных семей волнует главным образом Южную Корею. Ким Чен Ын по сравнению со своими предшественниками менее подвержен национальным чувствам, да и по объективным причинам Северу будет непросто этим заниматься, считает он.

"КНДР и после Олимпиады с большей вероятностью сосредоточится не на встречах разделенных семей, а на экономическом сотрудничестве — в частности, с Россией и другими странами по железнодорожному и энергетическому проектам", — говорит Ли Юнголь.