Клинцевич высмеял украинского генерала за заявление по технике из Крыма

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Первый замглавы оборонного комитета российского Совета Федерации Франц Клинцевич раскритиковал слова замначальника украинского генштаба Игоря Романенко о необходимости проверять на мины возвращаемую из Крыма военную технику.
"Что, называется, лучше молчать, чем говорить. Может, тогда и за умного сойдешь. Что касается нынешних и бывших киевских руководителей, то уже нет никакого смысла проверять наличие в их головах "скрытых подрывных устройств" — они уже давно сработали", — написал Клинцевич в Facebook.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма, хотя "она находится вся в таком плачевном состоянии". По словам президента, это десятки кораблей и самолетов. Для утилизации не подлежащих транспортировке боеприпасов в России готовы пригласить украинских специалистов. Командующий военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко после этого заявил, что украинская военная техника, которая осталась в Крыму, была в рабочем состоянии, а решение о ее возвращении будет принимать руководство страны.