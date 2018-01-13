В понедельник могут судить украинскую активистку Femen, напавшую на Земана

ПРАГА, 13 янв – РИА Новости, Александр Куранов. Суд над активисткой украинского феминистского движения Femen Анжелиной Диаш, напавшей в пятницу с вульгарными криками на пришедшего в помещение для голосования в районе Прага-10 президента Милоша Земана, может состояться в ближайший понедельник, сообщила журналистам адвокат задержанной Луция Грда.

В пятницу на избирательный участок в районе Прага-10 для участия в голосовании на выборах президента республики пришел действующий глава Чехии Милош Земан с супругой. В момент предъявления ими личных документов членам избирательной комиссии из группы журналистов выбежала, скидывая на ходу с себя рубашку и оставшись полуобнаженной, неизвестная женщина, которая начала прыгать перед Земаном, выкрикивая вульгарные слова. Охрана президента задержала женщину, которая оказалась активисткой украинского феминистской движения Femen Анжелиной Диаш, сейчас она находится в камере предварительного заключения.

"С точки зрения самой Диаш то, что произошло на избирательном участке, было ее миролюбивым, ненасильным протестом. Она ни в коем случае не хотела никому как-либо навредить или даже приблизиться к президенту. Поэтому и руки держала наверху, чтобы было видно, что у нее нет никакого оружия", — сказала Грда.

Действия сотрудников президентской охраны украинская феминистка, по словам адвоката, считает излишне ретивыми. "У нее (после действий охраны) всюду ушибы – на голове, на спине, на плече. К тому же охрана, по словам Диаш, скверно выражалась", — добавила Грда.

По словам адвоката, ее подзащитная специально приехала из Украины в Прагу на эту акцию, чтобы выразить свой протест против заигрываний Земана с властями России.

По данным чешских СМИ, ранее Диаш уже проводила акции, подобные той, что состоялась в Праге в пятницу. В частности, она пыталась сорвать совместную пресс-конференцию президентов Белоруссии Александра Лукашенко и Украины Петра Порошенко в июле прошлого года.

Как сообщил РИА Новости бывший президент чешской полиции Станислав Новотный, согласно параграфу 351 Уголовного кодекса Чешской республики, за попытку насилием или угрозой помешать другому человеку осуществить свое право избирателя Диаш может быть наказана лишением свободы на срок от шести месяцев до трех лет.