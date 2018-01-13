При взрыве в центре албанского Шкодера пострадали восемь человек

БЕЛГРАД, 13 янв – РИА Новости. Восемь человек пострадали при взрыве в городе Шкодер близ границы Албании с Черногорией в субботу, трое из них получили тяжелые ранения, легкие травмы получила и сотрудница Радио и телевидения Черногории (RTCG), передает телеканал.

Взрывное устройство, прикрепленное к мотоциклу, сработало днем в самом центре города, вблизи офиса сербско-черногорского национального меньшинства. По версии албанской полиции, целью нападения был местный бизнесмен Люльзим Кула. Пострадали восемь человек, трое из них получили тяжелые травмы.

На месте происшествия случайно оказалась съемочная группа RTCG, которая делала сюжет о торговле между черногорцами и албанцами. Сотрудница канала Райка Гардашевич получила легкие ранения и после оказания медицинской помощи была отпущена врачами.

"В тот момент, когда мы опрашивали торговцев на улице, раздался взрыв. Хаотичная ситуация, раненые люди, мы не знали куда бежать. Удивительно, что не было худших последствий. Позже нам сказали, что взрывчатка предназначалась местному бизнесмену", — сообщила корреспондент Мария Радулович с места событий.

Албанская полиция устроила досмотр въезжающих и выезжающих автомобилей из Шкодера и начала расследование происшествия.