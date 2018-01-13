Земан и Драгош вышли во второй тур президентских выборов в Чехии

ПРАГА, 13 янв — РИА Новости, Александр Куранов. Действующий глава Чехии Милош Земан и экс-председатель Академии наук Йиржи Драгош вышли во второй тур президентских выборов, об окончательных итогах которых сообщило вечером в субботу Чешское статистическое управление (ЧСУ).

"В пятницу и субботу состоялся первый тур прямых выборов президента Чешской республики, к урнам для голосования пришло 61,92% зарегистрированных избирателей. Наибольшее число голосов, 38,57%, получил Милош Земан, за него проголосовало 1,98 миллиона человек. Йиржи Драгош набрал 26,6% голосов, за него проголосовало 1,36 миллиона человек", — говорится в сообщении.

Остальные семь претендентов на Пражский град получили от 0,47% до 10,23% голосов избирателей.

Действующий президент, вопреки прогнозам СМИ, набрал наибольшее количество голосов не только в сельской местности и в небольших городах, но также в средних по размеру и в больших городах. Драгош по всем этим позициям оказался на втором месте. Лишь в Праге Земан уступил своему сопернику, получив в столице примерно на треть меньше голосов — 22,4% против 35%. Кроме того, за Драгоша голосовало больше граждан Чехии, проживающих за рубежом. По этому показателю Земан значительно отстал от соперника — 7,47% против 45,22%, проиграв в большинстве стран, включая Россию.