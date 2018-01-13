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Премьер Чехии призвал Земана отмежеваться от России

Сюжет:
Выборы президента Чехии (17)
22:4013.01.2018
(обновлено: 23:30 13.01.2018)
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© REUTERS / David W CernyЧлены избирательной комиссии перед подсчетом голосов первого тура президентских выборов в Праге, Чехия. 13 января 2018Члены избирательной комиссии перед подсчетом голосов первого тура президентских выборов в Праге, Чехия. 13 января 2018
© REUTERS / David W Cerny

ПРАГА, 13 янв — РИА Новости, Александр Куранов. Чешский премьер Андрей Бабиш, комментируя результаты первого тура президентских выборов, посоветовал главе государства Милошу Земану отмежеваться от России и Китая.

Действующий глава государства, кандидат на выборах президента Милош Земан на избирательном участке в Праге. 12 января 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Земан победил в первом туре президентских выборов в Чехии
"Если господин президент хочет добиться успеха во втором туре, то должен ясно декларировать, что не намерен ориентировать нашу страну на восток — на Россию и Китай — и что он посещает эти страны только ради наших фирм, чтобы они вели там бизнес. Нельзя забывать, что Чехия является членом ЕС и НАТО", — сказал Бабиш.

Соперник Земана по второму туру, Драгош, постоянно акцентирует в своих выступлениях внимание на дружбе действующего президента с Москвой и Пекином, а также на его евроскептицизме и беспощадной критике Брюсселя, вопреки декларируемой евроатлантической ориентации республики. Сам Драгош в случае избрания президентом намерен укреплять взаимодействие с ЕС и поддерживает продолжение антироссийских санкций.

Предвыборный плакат действующего главы государства, кандидата на выборах президента Милоша Земана на улице Праги. 11 января 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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За и против "друга Москвы". Кто станет президентом Чехии
Чешский премьер, сообщив о том, что и во втором туре выборов будет голосовать за Земана, одновременно подверг критике ближайших соратников президента по Пражскому Граду.

"Несомненно, ему (Земану. — Прим. ред.) также помогло, если бы он дистанцировался от некоторых своих ближайших советников, которые только портят его реноме. Мы все знаем их, в СМИ их постоянно подвергают критике", — сказал Бабиш.

Судя по всему, он имел в виду руководителя президентской канцелярии Вратислава Минаржа, советника президента Мартина Нейедлы и пресс-секретаря Йиржи Овчачека. В отношении Овчачека председатель Конституционного суда Чехии Павел Рыхетский на этой неделе заявил, что таких, как он, надо выгонять с работы в течение одного часа, поскольку этот рядовой чиновник позволяет себе неподобающие высказывания в адрес высокопоставленных политиков.

В Чехии в пятницу и субботу состоялся первый тур выборов президента, свои кандидатуры выставили девять человек, включая Земана. По предварительным данным, победу одержал Земан с 38,58% голосов, второе место занял экс-председатель Академии наук Йиржи Драгош, набравший 26,59% голосов. Остальные претенденты на Пражский Град получили от 0,5% до 10% голосов. Земан и Драгош вышли во второй тур выборов, который состоится 26-27 января.

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В мире
Комментарии
17 пользователей оставили 18 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Простой Пират
Так-то "друг Москвы" победил в первом туре, несмотря на эту самую дружбу. А теперь ради победы во втором туре ему предложено отмежеваться от России. Я один не улавливаю логики?
23:19
13.01.2018
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гамбит
"...он посещает эти страны только ради наших фирм, чтобы они вели там бизнес..."

угу. по принципу: "мы вам не друзья и не союзники и не партнеры, просто дайте нашим фирмам зарабатывать у вас и отстаньте"))))
23:16
13.01.2018
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