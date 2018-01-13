ПРАГА, 13 янв — РИА Новости, Александр Куранов. Чешский премьер Андрей Бабиш, комментируя результаты первого тура президентских выборов, посоветовал главе государства Милошу Земану отмежеваться от России и Китая.

"Если господин президент хочет добиться успеха во втором туре, то должен ясно декларировать, что не намерен ориентировать нашу страну на восток — на Россию и Китай — и что он посещает эти страны только ради наших фирм, чтобы они вели там бизнес. Нельзя забывать, что Чехия является членом ЕС и НАТО", — сказал Бабиш.

Соперник Земана по второму туру, Драгош, постоянно акцентирует в своих выступлениях внимание на дружбе действующего президента с Москвой и Пекином, а также на его евроскептицизме и беспощадной критике Брюсселя, вопреки декларируемой евроатлантической ориентации республики. Сам Драгош в случае избрания президентом намерен укреплять взаимодействие с ЕС и поддерживает продолжение антироссийских санкций.

Чешский премьер, сообщив о том, что и во втором туре выборов будет голосовать за Земана, одновременно подверг критике ближайших соратников президента по Пражскому Граду.

"Несомненно, ему (Земану. — Прим. ред.) также помогло, если бы он дистанцировался от некоторых своих ближайших советников, которые только портят его реноме. Мы все знаем их, в СМИ их постоянно подвергают критике", — сказал Бабиш.

Судя по всему, он имел в виду руководителя президентской канцелярии Вратислава Минаржа, советника президента Мартина Нейедлы и пресс-секретаря Йиржи Овчачека. В отношении Овчачека председатель Конституционного суда Чехии Павел Рыхетский на этой неделе заявил, что таких, как он, надо выгонять с работы в течение одного часа, поскольку этот рядовой чиновник позволяет себе неподобающие высказывания в адрес высокопоставленных политиков.

В Чехии в пятницу и субботу состоялся первый тур выборов президента, свои кандидатуры выставили девять человек, включая Земана. По предварительным данным, победу одержал Земан с 38,58% голосов, второе место занял экс-председатель Академии наук Йиржи Драгош, набравший 26,59% голосов. Остальные претенденты на Пражский Град получили от 0,5% до 10% голосов. Земан и Драгош вышли во второй тур выборов, который состоится 26-27 января.