На юго-востоке Канады ливни оставили без света почти 10 тысяч человек

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Почти 10 тысяч человек остались без электричества из-за ливней, обрушившихся на канадскую провинцию Нью-Брансуик, сообщается на сайте компании NB Power.

Специалисты компании восстанавливают электроснабжение, но погодные условия затрудняют проведение ремонтных работ.

Местные экстренные службы предупреждают, что в регионе ожидается сильный дождь со снегом. В отдельных районах провинции объявлено предупреждение в связи с возможным наводнением.

Crews working to restore power to Quispamsis and Rothesay this morning. Conditions are challenging for restoration, but crews working to get everyone reconnected as quickly and safely as possible. pic.twitter.com/bAC9Exsbjj — NB Power (@NB_Power) 13 января 2018 г.

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