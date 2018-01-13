Троим мужчинам, ограбившим отель Ritz в Париже, предъявили обвинения

ПАРИЖ, 13 янв — РИА Новости. Обвинения в ограблении, осуществленном по предварительному сговору с угрозой применения оружия, предъявлены троим задержанным по делу об ограблении отеля Ritz в Париже, передает в субботу радиостанция Europe 1.
По информации радиостанции, которая ссылается на источники в суде, троим мужчинам предъявили обвинения. Им в вину вменяют ограбление, осуществленное преступной группой с угрозой использования оружия, организацию преступного сообщества и нанесение ущерба.
Грабители были заключены под стражу в соответствии с ходатайством прокуратуры Парижа.
Розыск двух их подельников продолжается.