Троим мужчинам, ограбившим отель Ritz в Париже, предъявили обвинения

ПАРИЖ, 13 янв — РИА Новости. Обвинения в ограблении, осуществленном по предварительному сговору с угрозой применения оружия, предъявлены троим задержанным по делу об ограблении отеля Ritz в Париже, передает в субботу радиостанция Europe 1.

Инцидент произошел в среду вечером. Пятеро мужчин, "некоторые из которых были вооружены топорами", ворвались в отель. Они пробили витрину и украли дорогостоящие украшения, общая стоимость которых превышает 4 миллиона евро. В ходе полицейской операции трое грабителей задержаны, еще двоим удалось скрыться. Спустя два дня после нападения все награбленное было обнаружено.

По информации радиостанции, которая ссылается на источники в суде, троим мужчинам предъявили обвинения. Им в вину вменяют ограбление, осуществленное преступной группой с угрозой использования оружия, организацию преступного сообщества и нанесение ущерба.

Грабители были заключены под стражу в соответствии с ходатайством прокуратуры Парижа.

Розыск двух их подельников продолжается.