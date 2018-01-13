Пассажиров аэропорта в Нью-Йорке предупредили об опасности заражения корью

ВАШИНГТОН, 13 янв — РИА Новости. Медицинские власти американского штата Нью-Джерси предупредили авиапассажиров, пользовавшихся международным аэропортом Ньюарк — одним из основных для Нью-Йорка — об опасности заражения корью.

"У пассажирки международного рейса, прибывшего 2 января в терминал С и отправившегося в Индианаполис из внутреннего терминала, был подтвержден случай заболевания корью", — говорится в сообщении на сайте правительства штата Нью-Джерси. Там уточняется, что речь идет о студентке университета штата Индиана, которая путешествовала одна и во время пребывания в аэропорту Ньюарк могла посещать другие терминалы.

Власти предупредили людей, которые находились в тот день в аэропорту, о том, что симптомы кори у них могут проявляться вплоть до 23 января. В случае их появления им рекомендовано срочно обращаться к врачам.

Аэропорт Ньюарк является одной из основных воздушных гаваней Нью-Йорка. Согласно информации на его сайте, туда прилетают самолеты более чем 30 авиакомпаний, в том числе AirChina, Lufthansa, SAS, AirCanada, British Airways, Austrian Airlines. Терминал С полностью находится в распоряжении крупнейшей американской авиакомпании United.

Самолеты "Аэрофлота" прилетают в другой аэропорт Нью-Йорка — имени Джона Кеннеди.