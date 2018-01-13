В Гетеборге на несанкционированной акции арестовали 15 неонацистов

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Полиция арестовала 15 членов неонацистской организации Северное движение сопротивления (NMR), проводивших несанкционированную акцию в шведском Гетеборге, пишет издание Local.

"Мы отвезли арестованных в полицейский участок. Они нарушили общественный порядок", — заявил представитель правоохранительных органов Ханс Липпенс.

Неонацисты вышли на улицы города с плакатами и листовками. Участники акции развесили транспарант с экстремистскими призывами на междугородном шоссе на выезде из города.

Одновременно с демонстрациями неонацистов в Гетеборге прошла акция их противников. По данным газеты, двое участников этой акции также были задержаны. Еще один получил ранения при стычке с радикалами, его состояние не уточняется. Полиция ведет расследование инцидента.

Swedish police detain 15 at neo-Nazi gathering in Gothenburg https://t.co/XwwlQv2zUU pic.twitter.com/qRVTDegFFi — The Local Sweden (@TheLocalSweden) 13 января 2018 г.

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