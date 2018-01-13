В Раде заявили, что у Порошенко из-за США началась паранойя

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. У президента Украины Петра Порошенко развилась паранойя из-за США, сообщил депутат Верховной Рады Мустафа Найем в эфире канала ZIK.
По его словам, такой же "диагноз" можно поставить и генпрокурору страны Юрию Луценко.
"Они (Порошенко и Луценко – Прим. ред.) уверены, что США – это их самая большая беда", — заявил парламентарий.
"Зато послушать собственный народ, активистов и депутатов – нельзя", — посетовал Найем. Депутат добавил, что антикоррупционный суд в стране создается "только тогда, когда на этом настаивает МВФ, электронная декларация — когда говорит Евросоюз, а генпрокуроров снимают, если приезжает Байден".
Конфликт СБУ и ГПУ с украинскими антикорупционными ведомствами разгорелся из-за срыва спецоперации по раскрытию коррупционной схемы в миграционной службе. НАБУ и специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обвинили спецслужбы и ГПУ в срыве операции по выявлению и задержанию коррупционеров.