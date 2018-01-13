В Доминикане возобновились переговоры между властями и оппозицией Венесуэлы

МЕХИКО, 13 янв – РИА Новости. Власти и оппозиция Венесуэлы в субботу начали третий день переговоров о стабилизации ситуации в стране, сообщила в субботу администрация президента Доминиканской республики.
Накануне глава МИД Доминиканы Мигель Варгас заявил каналу Telesur, что второй день переговоров был посвящен поиску приемлемого решения. "Целью встречи является поиск стабильного, мирного и демократического выхода из ситуации, в которой живет венесуэльский народ", – сказал Варгас.
Глава правительственной делегации, министр связи и информации Хорхе Родригес заявил, что прошедшая встреча была очень интенсивной и продуктивной. "Нам удалось добиться существенного прогресса, чтобы достичь окончательного соглашения о мирном и демократическом сосуществовании в Венесуэле, как того хочет большая часть страны", — заявил Родригес.