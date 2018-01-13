В Доминикане возобновились переговоры между властями и оппозицией Венесуэлы

МЕХИКО, 13 янв – РИА Новости. Власти и оппозиция Венесуэлы в субботу начали третий день переговоров о стабилизации ситуации в стране, сообщила в субботу администрация президента Доминиканской республики.

"Президент (Доминиканы) Данило Медина возглавляет переговоры между правительством и оппозицией Венесуэлы", — говорится в сообщении администрации в ее микроблоге в Twitter. Встреча идет в здании МИД Доминиканской республики при международном посредничестве.

Накануне глава МИД Доминиканы Мигель Варгас заявил каналу Telesur, что второй день переговоров был посвящен поиску приемлемого решения. "Целью встречи является поиск стабильного, мирного и демократического выхода из ситуации, в которой живет венесуэльский народ", – сказал Варгас.

Глава правительственной делегации, министр связи и информации Хорхе Родригес заявил, что прошедшая встреча была очень интенсивной и продуктивной. "Нам удалось добиться существенного прогресса, чтобы достичь окончательного соглашения о мирном и демократическом сосуществовании в Венесуэле, как того хочет большая часть страны", — заявил Родригес.