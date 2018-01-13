Космонавт Юрчихин вручил президенту Греции памятную медаль

АФИНЫ, 13 янв — РИА Новости, Геннадий Мельник. Президент Греции Прокопис Павлопулос принял в президентском дворце российского космонавта греческого происхождения, Героя России Федора Юрчихина, космонавт вручил главе греческого государства памятную медаль, сообщила пресс-служба президента.

Юрчихин совершил пять полетов в космос, а корабль "Союз МС-04", на котором он летал в 2017 году, получил имя "Арго". Юрчихина до этого принимал в Афинах в 2003 году президент Костис Стефанопулос.

"Я хочу, чтобы вы знали, что мы, греки, гордимся вами. Конечно, вы гражданин России, но у вас греческие корни, и мы считаем вас частью Греции, и часть вашей семьи постоянно живет в Греции", — сказал президент Павлопулос, принимая летчика-космонавта.

"И ваши греческие корни дают нам возможность всегда говорить то, что общеизвестно: греки повсюду в мире, греческая душа повсюду в мире, и границы нашей страны далеко за пределами ее географических границ. Греция находится и в космосе", — сказал президент.

По словам Павлопулоса, очень важно для греков то, что первый космический корабль, на котором Юрчихин отправился в космос, он назвал "Олимп", а последний — "Арго". "Это напоминает Грецию, но, прежде всего, "Арго" напоминает вам о ваших понтийских корнях", — сказал президент.

Юрчихин сказал, что всегда считал Грецию своим вторым домом. "К сожалению, американский астронавт, с которым я летал, не здесь, но мы вместе принимали решение назвать наш корабль "Арго". И я хотел бы передать вам эту памятную медаль, которая вручается членам команды, готовившей миссию и строившей космический корабль "Союз", на котором я летал. В вашем лице, господин президент, я хотел бы вручить эту медаль всему греческому народу и тем грекам, которые поддержали меня мысленно и душой в этом путешествии", — сказал космонавт, передавая медаль главе греческого государства.

В Греции с огромным уважением относятся к знаменитому соотечественнику. На острове Крит проходили послеполетную реабилитацию несколько российских космонавтов, А Центр подготовки космонавта (ЦПК) имени Юрия Гагарина обсуждает возможности долгосрочного сотрудничества с Грецией. В 2016 году в перекрестный год России и Греции на Крите в городе Ираклион был установлен бюст первого космонавта Земли Юрия Гагарина к 55-летию его полета в космос.