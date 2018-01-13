В Киеве радикалы повесили цепи и замок на Российский центр науки и культуры

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости. Радикалы из организации "Черный комитет" в субботу обмотали цепью ворота Российского центра науки и культуры в Киеве и закрыли их на замок, сообщает издание "Страна.ua".

Это не первый подобный инцидент за последние дни. Ранее сотрудник Российского центра науки и культуры в Киеве сообщил РИА Новости, что радикалы в рождественскую ночь напали на центр, облили красной краской здание и пытались разбить стекла на фасаде.

На этот раз ворота учреждения обмотали цепью и закрыли на замок.

В пресс-службе управления полиции в Киеве РИА Новости сообщили, что инцидент произошел в субботу утром, на место выезжала охрана. "Это было с утра. Сотрудники центра пришли и увидели замок на дверях, туда выезжала охрана, зарегистрировали в Едином журнале учета в районном управлении", — сказали РИА Новости в пресс-службе.

В полиции РИА Новости сообщили, что пока не комментируют это сообщение. Комментарий Российского центра науки и культуры пока также не поступал.