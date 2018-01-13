Земан победил в первом туре президентских выборов в Чехии

Действующий глава государства, кандидат на выборах президента Милош Земан на избирательном участке в Праге. 12 января 2018

Действующий глава государства, кандидат на выборах президента Милош Земан на избирательном участке в Праге. 12 января 2018

ПРАГА, 13 янв – РИА Новости. Действующий глава Чехии Милош Земан после предварительного подсчета результатов голосования на 95% избирательных участков набрал 39,1% голосов и фактически выиграл первый тур президентских выборов, сообщает чешское ТВ.

Первый тур выборов президента проходит в Чехии 12 и 13 января.

"Во второй тур президентских выборов, помимо Земана, вышел занявший второе место с 26,3% голосов экс-председатель Академии наук Йиржи Драгош", — говорится в сообщении. Второй тур состоится 26-27 января.

В первом туре за Земана, по предварительным данным, проголосовали около 1,87 миллиона человек, Драгошу отдали голоса около 1,25 миллиона человек. Действующий президент победил во всех 13 краях.

Остальные семь претендентов на Пражский град получили от половины процента до 10 процентов голосов, говорится в сообщении. Явка составила 61,6%. Окончательные официальные результаты первого тура Чешское статуправление предполагает сообщить до полуночи.