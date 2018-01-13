Смертельно опасный флешмоб набирает популярность в Сети

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. В интернете набирает популярность смертельно опасный флешмоб — подростки жуют гель-таблетки для стирки, выкладывают видео "трапезы" в Сеть и передают "эстафету" своим друзьям и знакомым. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Медики предупреждают, что капсулы стирального порошка непригодны для употребления в пищу и чрезвычайно токсичны — они содержат этанол, полимеры и перекись водорода. Их прием может вызвать диарею и рвоту, а в некоторых случаях привести к смерти.

Один из участников флешмоба заявил телеканалу, что знал о потенциальной опасности капсул. Тем не менее, он все равно решил съесть таблетку, так как ему "передали эстафету".

"Многие люди говорили, что я полный идиот, или спрашивали, зачем я вообще этим занимаюсь", — рассказал юноша.

Как сообщает Fox News, флешмоб, скорее всего, связан со статьей 2015 года, появившейся в одном из юмористических изданий. После этого в 2017-м было опубликовано шуточное видео, на котором мужчина "поглощает" гель-таблетки, так как они аппетитно выглядят.

В последнее время флешмобы пользуются огромной популярностью в Сети. Так, кампания Ice Bucket Challenge, изначально направленная на повышение осведомленности о боковом амиотрофическом склерозе, получила настолько широкое распространение, что пользователи соцсетей забыли о ее цели. Предполагалось, что люди будут обливаться ледяной водой, а затем делать пожертвование в фонды по исследованию заболевания. Однако большинство ограничились выполнением лишь первой части задания. Флешмоб стартовал в США, но в нем приняли участие люди по всему миру, в том числе россияне. Впоследствии Ice Bucket Challenge неоднократно подвергался критике из-за недостаточного внимания к благотворительной части кампании.