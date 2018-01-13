Украинцы "стучат" в полицию на соседей, слушающих русскую музыку

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Борьба с "сепаратизмом" на Украине принимает гротескные формы, жители страны порой вызывают полицию в кафе, где подвыпивший гость поет русскую песню. Об этом сообщает украинская газета "Вести".

"Например, в баре гости смотрят российские каналы. Или соседи поют и включили русскую музыку. Мы реагируем на все случаи. Если это запрещено, то принимаем меры, согласно законодательству", — заявил представитель полиции Киевской области Николай Жукович. По его словам, если в действиях человека есть признаки "сепаратизма", то информацию передают в СБУ. Правоохранитель отметил, что "пьяного за российские песни в тюрьму не посадят".

Как рассказал Жукович изданию, зачастую мотив подобных обращений в правоохранительные органы — "человеческий фактор", желание отомстить. "Люди, например, поругались и в отместку придумали, что соперник — сепаратист. Такую информацию мы тоже должны проверить", — пояснил он.

К примеру, жительница Полтавы сумела добиться лишения отца своего ребенка родительских прав, так как тот посещал неподконтрольную Киеву территорию Донбасса, пишет издание.

Артиста Львовской оперы Николая Санжаревского из-за "непатриотичных" постов во "ВКонтакте" внесли в базу скандального сайта "Миротворец". Сам он заявил, что его страница в социальной сети, ныне запрещенной на Украине, была взломана еще четыре года назад.

По словам юриста Виталия Наума, существует четкая грань между недовольством властями и призывами к преступлениям против государства. "С точки зрения закона человеку никто не может запретить критиковать государственные органы. <…> Но если он говорит, что давайте поменяем эту власть, отделимся, а в "Советском Союзе колбаса была по 16 копеек", то это уже подпадает под статью "Публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти", — поясняет адвокат.

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