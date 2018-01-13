Китай считает, что "нет дороги назад" в вопросе реализации иранской сделки

ПЕКИН, 13 янв — РИА Новости. Глава МИД КНР Ван И в разговоре с иранским министром иностранных дел Джавадом Зарифом заявил, что пути назад в вопросе выполнения ядерного соглашения по Ирану нет.

"Всеобъемлющее соглашение — санкционированное Советом Безопасности ООН международное соглашение. Его дальнейшее выполнение — обязанность заинтересованных сторон, это также соответствует чаяниям международного сообщества", — приводятся слова Ван И на сайте внешнеполитического ведомства КНР.

Ван И подчеркнул, что соглашение способствует защите международного режима нераспространения, регионального мира и стабильности, а также мирному урегулированию международной горячей проблемы. "Сейчас нет назад дороги от выполнения соглашения", — сказал китайский министр, при этом добавив, в дальнейшем могут возникнуть некоторые сложности.

Он выразил надежду, что иранская сторона проявит хладнокровие, продолжит выполнять свои обязательства по соглашению. "Китайская сторона готова совместно со всеми заинтересованными сторонами, в том числе с иранской стороной, поддерживать тесный контакт, а также будет играть конструктивную роль в защите и выполнении этого важного международного соглашения", — сказал глава внешнеполитического ведомства Китая.

Разговор двух министров состоялся на фоне неоднозначных заявлений президента США Дональда Трампа. Президент США Дональд Трамп в пятницу принял решение о продлении режима снятия санкций в рамках "ядерного соглашения" с Ираном. При этом высокопоставленный представитель администрации США сообщил журналистам, что подобное продление президент подписал "в последний раз".

Трамп также потребовал от Евросоюза участвовать в исправлении соглашения, отметив, что сейчас наступил последний шанс для внесения изменений.