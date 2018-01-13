МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Разногласия США и ЕС по ядерной сделке с Ираном могут приобрести критический характер, написал российский сенатор Алексей Пушков в своем микроблоге в Twitter, комментируя позицию президента США Дональда Трампа по "ядерному соглашению" с Ираном.

Ранее Трамп заявил, что в последний раз продлил режим снятия санкций в рамках "ядерного соглашения" с Ираном и потребовал от Евросоюза участвовать в исправлении соглашения, отметив, что сейчас наступил последний шанс для внесения изменений. Кроме того, Трамп назвал Иран главным спонсором терроризма и заявил о намерении законодательно закрепить жесткие санкции за разработку и испытание Ираном баллистических ракет. Также Трамп сообщил, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" заключенного 14 июля 2015 года международного соглашения с Ираном. Он отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран его соблюдает, но при этом не стал оспаривать это на международном уровне. Трамп отмечал, что если американские усилия по "улучшению" соглашения провалятся, то США выйдут из него.

"Разногласия между США и ЕС по иранской сделке могут приобрести критический характер. Трамп хочет её исправить, но любые "исправления" рискуют её погубить. И в Европе это понимают", — написал он.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.