В ДНР спасатели начали поиск рыбаков, пропавших в Азовском море

17:4513.01.2018
(обновлено: 17:46 13.01.2018)
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ДОНЕЦК, 12 янв — РИА Новости. Трое рыбаков вышли в море и не вернулись, сообщили в субботу в пресс-службе МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"Инспекторы государственной службы по маломерным судам МЧС ДНР в акватории Азовского моря и нейтральных водах проводят поиски трех рыбаков, которые ушли в море и не вернулись", — говорится в сообщении пресс-службы МЧС ДНР.
По данным ведомства, рыбаки вышли в море на моторной лодке и не вернулись. Организована поисковая операция.