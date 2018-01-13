В ДНР спасатели начали поиск рыбаков, пропавших в Азовском море

Ситуация в ДНР и ЛНР. Январь 2018 (94)

ДОНЕЦК, 12 янв — РИА Новости. Трое рыбаков вышли в море и не вернулись, сообщили в субботу в пресс-службе МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"Инспекторы государственной службы по маломерным судам МЧС ДНР в акватории Азовского моря и нейтральных водах проводят поиски трех рыбаков, которые ушли в море и не вернулись", — говорится в сообщении пресс-службы МЧС ДНР.

По данным ведомства, рыбаки вышли в море на моторной лодке и не вернулись. Организована поисковая операция.