Земан лидирует на выборах президента Чехии с 40,7% голосов

ПРАГА, 13 янв – РИА Новости. Действующий президент Чехии Милош Земан после подсчета данных на 75% избирательных участков лидирует в первом туре выборов главы государства с 40,7% голосов, сообщило в субботу Чешское статуправление (ЧСУ).

"Второе место занимает экс-председатель Академии наук Йиржи Драгош, у него 25,5% голосов. Остальные семь претендентов на пост главы государства набрали от 0,5% до 9,6% голосов", — говорится в сообщении.

Президентские выборы проходили в республике в течение пятницы и субботы, в них приняли участие около 60% зарегистрированных избирателей, которые имели возможность проголосовать за одного из девяти кандидатов. Если ни одному из претендентов не удастся по итогам первого тура набрать больше 50% голосов, то спустя две недели состоится второй тур.

По данным ЧСУ, Земану на выборах отдали предпочтение в основном жители сел и небольших городов. За Драгоша преимущественно голосовали жители крупных городов, включая Прагу.

В случае проведения второго тура лидеры правых партий и некоторые из кандидатов в президенты намерены призвать своих сторонников голосовать за Драгоша, который поддерживает евроатлантическую направленность внешней политики страны, выступает за сохранение антироссийских санкций и дистанцируется от излишнего сближения с Китаем.

В отличие от него Земан видит в сотрудничестве с Россией и Китаем большой экономический потенциал для своей страны, считает фактически решенным вопрос Крыма и абсолютно отрицает возможность приема в республике беженцев из мусульманских стран как представителей совершенно иной культурной среды.

Накануне выборов о своем намерении голосовать за Земана заявили премьер Андрей Бабиш, гувернер Национального банка Йиржи Руснок, председатель компартии Войтех Филип и лидер популистского движения "Свобода и прямая демократия" Томио Окамура.