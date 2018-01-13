Китайские специалисты продолжат поиски моряков горящего иранского танкера

ПЕКИН,13 янв — РИА Новости. Китай всеми силами продолжает поисково-спасательные работы пропавших членов экипажа иранского нефтяного танкера, который на прошлой неделе столкнулся с гонконгским сухогрузом в Восточно-Китайском море, заявил в субботу глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом.
На борту гонконгского сухогруза находился 21 член экипажа, все они были спасены.
"В настоящее время поисково-спасательные работы по-прежнему усиленно продолжаются. Мы пригласили профессиональных спасателей соседних стран принять участие в поисково-спасательной операции. Мы также приветствуем участие иранских спасателей", — приводятся на сайте МИД КНР слова Ван И.
Китайский министр заверил, что даже если будет 1% надежды, китайская сторона готова приложить 100% усилий.
Ранее сообщалось, что в настоящий момент на месте происшествия работают 13 судов, в том числе два японских и одно южнокорейское судно.
Иранский министр поблагодарил китайскую сторону за усилия в поисково-спасательной операции иранского судна. Он также отметил, что Иран продолжит поддерживать тесную связь и сотрудничество с китайской стороной по этому вопросу.