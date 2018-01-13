Китайские специалисты продолжат поиски моряков горящего иранского танкера

ПЕКИН,13 янв — РИА Новости. Китай всеми силами продолжает поисково-спасательные работы пропавших членов экипажа иранского нефтяного танкера, который на прошлой неделе столкнулся с гонконгским сухогрузом в Восточно-Китайском море, заявил в субботу глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом.

Танкер SANCHI, принадлежащий иранской компании и шедший под панамским флагом, столкнулся с гонконгским сухогрузом CF CRYSTAL у восточного побережья Китая вечером 6 января. На борту нефтевоза находились в общей сложности 32 человека, из них 30 — граждане Ирана и два члена экипажа из Бангладеш. В результате столкновения связь с ними прервалась. К настоящему моменту спасатели нашли тела лишь трёх моряков. Танкер перевозил 136 тысяч тонн газового конденсата. В четверг министерство транспорта Китая сообщило, что на танкере произошел взрыв.

На борту гонконгского сухогруза находился 21 член экипажа, все они были спасены.

"В настоящее время поисково-спасательные работы по-прежнему усиленно продолжаются. Мы пригласили профессиональных спасателей соседних стран принять участие в поисково-спасательной операции. Мы также приветствуем участие иранских спасателей", — приводятся на сайте МИД КНР слова Ван И.

Китайский министр заверил, что даже если будет 1% надежды, китайская сторона готова приложить 100% усилий.

Ранее сообщалось, что в настоящий момент на месте происшествия работают 13 судов, в том числе два японских и одно южнокорейское судно.

Иранский министр поблагодарил китайскую сторону за усилия в поисково-спасательной операции иранского судна. Он также отметил, что Иран продолжит поддерживать тесную связь и сотрудничество с китайской стороной по этому вопросу.