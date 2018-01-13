Земан лидирует на выборах президента Чехии с 42,6% голосов

ПРАГА, 13 янв – РИА Новости. Действующий президент Чехии Милош Земан после подсчета данных на 35% избирательных участков лидирует в первом туре выборов главы государства с 42,6% голосов, сообщило в субботу Чешское статуправление.

"На втором месте находится экс-председатель Академии наук Йиржи Драгош, у него 24,8% голосов. Остальные семь претендентов на пост главы государства набрали от 0,5% до 9,1 голосов", — говорится в сообщении.

Президентские выборы проходили в республике в течение пятницы и субботы, в них приняли участие, по предварительным данным, около 60% зарегистрированных избирателей, которые имели возможность отдать предпочтение одному из девяти кандидатов. Если ни одному из претендентов не удастся по итогам первого тура набрать больше 50% голосов, то спустя две недели состоится второй тур.