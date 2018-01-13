МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Встреча сопредседателей российско-китайского регулярного Диалога по безопасности в Северо-Восточной Азии заместителя министра иностранных дел РФ Игоря Моргулова и заместителя министра иностранных дел КНР Кун Сюанью прошла в субботу в Москве, стороны выступили за крепление координаций усилий по урегулированию проблем региона, сообщил российский МИД.

"Состоялся обмен мнениями по ситуации на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии. С обеих сторон подчеркнута необходимость дальнейшего укрепления координации усилий России и Китая в интересах деэскалации напряженности и урегулирования всего комплекса проблем субрегиона на основе совместно выдвигаемых мирных инициатив", — сообщил МИД РФ на своем сайте.

Москва при поддержке Пекина предложила поэтапный план урегулирования северокорейской ядерной проблемы. Впервые о кратком содержании "дорожной карты" рассказал в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Игорь Моргулов в июне нынешнего года. Первым этапом плана, который иногда называют "двойным замораживанием", должно стать снижение военной напряженности: отказ КНДР от новых ракетных и ядерных испытаний при одновременном снижении масштабности и интенсивности, а затем и приостановке военных учений США и их союзников в регионе.

Второй этап предполагает запуск прямых переговоров, как между Пхеньяном и Вашингтоном, так и между Пхеньяном и Сеулом. При этом, как отмечали в МИД РФ, главной темой возможных прямых переговоров США и КНДР могло бы стать обсуждение принципов мирного сосуществования. Третий этап реализации плана предполагает запуск многосторонних переговоров по созданию механизма мира и безопасности в северо-восточной Азии.