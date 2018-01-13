Иранские военные задержали террористов в районе границы с Пакистаном

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали боевиков террористической организации "Джундалла"* недалеко от границы с Пакистаном, сообщается в субботу на сайте КСИР.

Инцидент произошел недалеко от города Сараван в провинции Систан и Белуджистан, граничащей с Пакистаном. Военные КСИР изъяли взрывчатые вещества, пояса смертников и коммуникационные средства террористов.

"Груз, который боевики "Джундалла"* (суннитская экстремистская группировка, которая имеет связи с "Аль-Каидой"*) пытались провезти на территорию Ирана для совершения терактов и провоцирования беспорядков в стране, был изъят военными КСИР", — говорится в сообщении ведомства.

*Террористическая организация, запрещена в России