ВС Турции открыли огонь по позициям курдов в Сирии, сообщили СМИ

АНКАРА, 13 янв — РИА Новости. ВС Турции обстреляли подконтрольную силам самообороны сирийских курдов (YPG) территорию в районе Африн на северо-западе Сирии после того, как оттуда была обстреляна приграничная турецкая территория, сообщает телеканал NTV в субботу.

Отмечается, что по территории Сирии было произведено около десяти артиллерийских выстрелов.

Ранее Анкара неоднократно осуждала Вашингтон за военную поддержку YPG, которую Турция считает террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.