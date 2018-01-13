Посольство России проинформировано о задержании в Азербайджане россиянина

БАКУ, 13 янв – РИА Новости. Посольство РФ в Азербайджане проинформировано местными властями о задержании россиянина, принимаются меры по его скорейшему возвращению на родину, сообщил в субботу РИА Новости пресс-атташе диппредставительства Денис Апашкин.

Ранее сообщалось, что научный сотрудник Института астрономии РАН Дмитрий Чулков, в начале января приехавший в Азербайджан с туристическими целями, перестал выходить на связь после посещения пограничной зоны. В субботу он вышел на связь с родными, сообщила РИА Новости его мать.

"Посольство РФ в Азербайджане было проинформировано местными властями о задержании гражданина РФ Дмитрия Чулкова. Предпринимаются необходимые меры по его скорейшему возвращению на родину. О случившемся было сообщено ближайшим родственникам задержанного", — сообщил пресс-атташе.

Ранее мать Чулкова сообщила, что 3 января он прилетел прямым рейсом из Москвы в город Гянджа. Через два дня Чулков решил посетить озеро Гёйгёль в 50 километрах от Гянджа, и после этого перестал выходить на связь.

Хозяин гостиницы в Гяндже, где жил Чулков, ранее рассказал РИА Новости, что, по его данным, молодой человек был задержан после того, как зашел в охраняемую зону. После этого группа сотрудников госбезопасности приезжала к нему в гостиницу. Хозяина расспросили о постояльце и изъяли все вещи молодого человека. Комментариями правоохранительных органов Азербайджана РИА Новости не располагает.