Парламент Чечни просит "остановить Трампа, ввергающего мир в войны"

ГРОЗНЫЙ, 13 янв – РИА Новости. Депутаты Парламента Чечни обратились к мировому сообществу, международным организациям, ООН и ВОЗ с просьбой препятствовать деятельности президента США Дональда Трампа, который, по их мнению, угрожает миру на земле, написал на своей странице в социальной сети Myilistori председатель республиканского заксобрания Магомед Даудов.

В пятницу глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что власти США развязывают войны, а также подчеркнул опасность поездок в Америку в ответ на включение России госдепом США в список стран, опасных для посещения.

"Остановите Дональда Трампа! Если этот шоумен и дальше будет стоять во главе США, весь мир может быть ввергнут в пучину войны", — написал спикер.

Он подчеркнул, что на территории Сирии разместились войска западной коалиции во главе с США, с подконтрольных им территорий "продолжают наносить удары боевики ИГИЛ*" (запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство"*).

"Ни для кого не секрет, кем они вскормлены и кто их направляет", — заметил спикер. Он отметил при этом роль России, которая оказала "неоценимую помощь сирийцам в борьбе с террористами".

Спикер также напомнил о проблемах, которые принес Ливии, Ираку, Афганистану, Йемену и Украине "экспорт демократии из США". "Все эти страны претерпевают общественный и экономический хаос", — написал Даудов.

По его мнению, душевное здоровье Трампа "вызывает большую обеспокоенность". Он просит мировое сообщество "принять меры к тому, чтобы вылечить этого человека".

"Мы можем подсказать подходящую лечебницу — американская военная база Гуантанамо на Кубе. Если верить Госдепу, там просто райские условия. Почему бы не направить туда того, кто эти условия создал", — заключил спикер.

США в 2014 году включили Даудова, имеющего звезду Героя России и руководившего в то время администрацией главы и правительства Чечни, в "список Магнитского".

* Террористическая группировка, запрещенная в России.