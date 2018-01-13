Парламент Чечни просит "остановить Трампа, ввергающего мир в войны"

ГРОЗНЫЙ, 13 янв – РИА Новости. Депутаты Парламента Чечни обратились к мировому сообществу, международным организациям, ООН и ВОЗ с просьбой препятствовать деятельности президента США Дональда Трампа, который, по их мнению, угрожает миру на земле, написал на своей странице в социальной сети Myilistori председатель республиканского заксобрания Магомед Даудов.
"Остановите Дональда Трампа! Если этот шоумен и дальше будет стоять во главе США, весь мир может быть ввергнут в пучину войны", — написал спикер.
Он подчеркнул, что на территории Сирии разместились войска западной коалиции во главе с США, с подконтрольных им территорий "продолжают наносить удары боевики ИГИЛ*" (запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство"*).
"Ни для кого не секрет, кем они вскормлены и кто их направляет", — заметил спикер. Он отметил при этом роль России, которая оказала "неоценимую помощь сирийцам в борьбе с террористами".
По его мнению, душевное здоровье Трампа "вызывает большую обеспокоенность". Он просит мировое сообщество "принять меры к тому, чтобы вылечить этого человека".
США в 2014 году включили Даудова, имеющего звезду Героя России и руководившего в то время администрацией главы и правительства Чечни, в "список Магнитского".
* Террористическая группировка, запрещенная в России.