Нападение разъяренного слона на бегемотов попало на видео

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. В Сети появилось видео, на котором слониха, защищая детеныша, бросается на двух бегемотов. Ролик опубликовал YouTube-канал Alan Fogarty.

На записи видно, как группа слонов и гиппопотамов купается в водоеме. Многие из млекопитающих "привели" с собой потомство.

Неожиданно два бегемота стали подплывать к одной из слоних, игравшей в воде с детенышем. Когда самка заметила "слежку", она кинулась на гиппопотамов и стала разгонять их в разные стороны хоботом и бивнями. Испуганные бегемоты поспешили отплыть подальше от разгневанной матери, а затем и вовсе скрылись из виду.

После этого слониха проверила, все ли в порядке с ее детенышем, и вместе с ним вышла на берег.



