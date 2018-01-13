Вокзал британского Ноттингема возобновил работу после пожара

ЛОНДОН, 13 янв — РИА Новости. Вокзал Ноттингема в центральной Англии в субботу открыли после крупного пожара накануне, сообщает пресс-служба Ассоциации железнодорожных транспортных компаний Великобритании National Rail.

"Доступ к станции открыт, сегодня будут открыты платформы с 1 по 5, платформы 6 и 7, однако, останутся закрытыми", — сказано в сообщении, распространенном в субботу.

Как сообщили РИА Новости в местной противопожарной службе накануне, сильный пожар начался ранним утром в главном здании вокзала в пятницу. Пострадавших нет. Не так давно станцию открыли после масштабной и дорогостоящей реновации, проект потребовал привлечение около 50 миллионов фунтов стерлингов.