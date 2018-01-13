Снегопады на западе Японии привели к первым жертвам

ТОКИО, 13 янв — РИА Новости. Жертвами обрушившихся на запад Японии снегопадов стали не менее двух человек, минимум 16 получили травмы различной тяжести, передает в субботу телеканал NHK со ссылкой на местные власти.

Несчастные случаи, в результате которых погибли люди, произошли в префектуре Фукуи и Исикава на западе главного японского острова Хонсю. Наибольшее число пострадавших зафиксировано в префектуре Исикава. Там пострадали не менее 11 человек. В префектуре Тояма пострадали три человека, а в префектуре Фукуи — двое.

В некоторых районах страны высота снежного покрова достигала 80 сантиметров, что привело к перебоям в работе общественного транспорта. На острове Хоккайдо на севере Японии сотрудникам японской полиции даже пришлось периодически подвозить школьников к месту проведения единого вступительного экзамена в высшие учебные заведения.