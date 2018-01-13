Катар пожаловался в ООН на нарушение воздушного пространства бортом из ОАЭ

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. МИД Катара обратился с жалобой в ООН на пролет самолета ВВС ОАЭ в своем воздушном пространстве, что стало вторым инцидентом за последнее время, сообщило министерство на своем сайте.

Как сообщило ведомство, самолет ВВС Объединенных Арабских Эмиратов, разорвавших в июне прошлого года отношения с Катаром, вошел в катарское воздушное пространство 3 января.

"Государство Катар направило два письма — генсеку ООН и председателю Совбеза — по поводу пролета военного самолета ОАЭ из ОАЭ в Бахрейн с нарушением воздушного пространства Катара… 3 января", — сообщил МИД Катара.

В ведомстве отметили, что эмиратский самолет пролетел над специальной экономической зоной в Катаре без разрешения властей страны.

МИД Катара добавил, что случай стал вторым за последний месяц, и ранее страна обратилась в ООН в связи с аналогичным инцидентом 21 декабря. Как заявила постпред Катара в ООН Алия Ахмед бен Сейф Аль Тани, "повторение этого ужасного инцидента" показывает, что ОАЭ продолжают нарушать международное право, конвенции и хартии.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в попытках разрешить конфликт.

Арабские страны предъявили ультиматум Катару, призвав его в 10-дневный срок согласиться на выполнение требований соседей. Катар назвал требования, среди которых закрытие телеканала "Аль-Джазира", невыполнимыми и нарушающими его суверенитет.