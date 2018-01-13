В США призвали ограничить Трампа в праве на ракетный удар

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Группа из 17 бывших американских офицеров призвала ограничить право президента США Дональда Трампа на использование ядерного оружия, сообщает CBS.

Военнослужащие, ранее отвечавшие за запуск ядерных ракет, направили в конгресс письмо, в котором заявили, что Трамп "представляет очевидную и настоящую опасность для страны и всего мира".

В документе также упоминаются последние сообщения Трампа в Twitter, в которых он утверждал, что его ядерная кнопка больше, чем у северокорейского лидера Ким Чен Ына. По мнению офицеров, подобные высказывания опасны и чреваты "катастрофическим просчетом".

Экс-военные отметили, что президент США обладает абсолютной властью, для сдерживания которой на сегодняшний день "не существует надежных гарантий".

Ранее конгрессмен Дэвид Сисилайн потребовал обсудить законопроект, запрещающий превентивный ядерный удар по КНДР без одобрения конгресса. По его словам, безответственные заявления Трампа "усугубляют ситуацию" на Корейском полуострове.