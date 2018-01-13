ВСУ используют перемирие для укрепления позиций, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 13 янв — РИА Новости. Украинские силовики используют объявленное в Донбассе перемирие для наращивания сил и средств у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам в субботу и. о. начальника управления Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Михаил Филипоненко.
"Используя новогоднее перемирие, противник продолжает наращивать силы и средства вдоль линии соприкосновения", — заявил Филипоненко.
По данным Народной милиции, минометный взвод отдельной механизированной бригады ВСУ пытается занять временные огневые позиции в районе населенного пункта Троицкое. Кроме того, на участке Южная Ломоватка – Троицкое Народная милиция зафиксировала ведение воздушной разведки украинскими силовиками.
Он уточнил, что подвоз материальных средств на позиции ВСУ зафиксирован и в районе населенного пункта Малиновое и Нижнее.
"Данные факты говорят о намерении украинской стороной продолжить нарушать минские договоренности", — считает Филипоненко.
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