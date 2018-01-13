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В мире

США хотят нарушить баланс сил в ядерной сфере, заявил Клинцевич

14:3613.01.2018
(обновлено: 14:55 13.01.2018)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкЧлен президиума генсовета Единой России Франц Клинцевич. Архивное фотоЧлен президиума генсовета Единой России Франц Клинцевич. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. США стремятся нарушить баланс сил в ядерной сфере, отсюда и заявления о превосходстве России, считает первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Вход в Государственную Думу. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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В Госдуме считают, что США ищут повод увеличить ядерный потенциал
В американской ядерной доктрине, несекретную часть которой в пятницу опубликовала газета Huffington Post, утверждается, что Россия отвергает или избегает выполнения своих обязательств в рамках ряда соглашений, а также уклоняется от предложений США по новому раунду ядерного разоружения.

"На мой взгляд, новая ядерная доктрина США во многом отражает настроения президента Дональда Трампа, недовольного состоянием американского военного потенциала и его ядерной компоненты. Его составители пошли даже на прямой подлог, обвинив Россию в намерении первой использовать ядерное оружие. Идеологическому обоснованию доктрины служит и тезис о ядерном преимуществе России", сказал Клинцевич РИА Новости.

Но дело обстоит как раз наоборот, отметил сенатор. "По массиву стратегических ядерных вооружений мы серьезно уступаем США. Согласно известному договору, и с той и с другой стороны должны остаться не более 1550 боеголовок. И если США еще опускаться и опускаться до этой цифры, то нам расти и расти", добавил он.

Пробили дно
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Пробили дно

Американский флаг на здании Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
© AFP 2018 / Brendan Smialowski
Эксперт назвал заявления США о "ядерном преимуществе" России блефом
По мнению Клинцевича, конечная цель доктрины очевидна: "сломать сложившееся соотношение сил на мировой арене", но "подобного развития событий Россия никогда не допустит", подчеркнул он.

По его словам, заниматься детальным анализом доктрины еще рано, но определенные основополагающие позиции, зафиксированные в ней, несомненно, сохранятся в окончательном варианте, и они вызывают беспокойство.

"Например, доктрина расширяет возможность применения ядерного оружия. Речь идет о случаях, когда затрагиваются жизненно важные интересы США. Но мы знаем, что понимают американцы под такими интересами. По сути дела доктрина дает карт-бланш на применение ядерного оружия", — полагает законодатель.

Клинцевич считает, что президент США Дональд Трамп только-только начал осваиваться в Белом доме, и в будущем "от него можно ожидать и еще более резких шагов".

Ядерное вооружение мира
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Ядерное оружие: в каких странах и сколько

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В мире
Комментарии
6 пользователей оставили 6 комментариев
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Андрей Туфиков
Реальную безопасность России обеспечить только: 1) забыть кабальный в теперешней обстановке договор СНВ-3; 2) увеличить ядерный арсенал до 20-30 тыс. единиц......и спать спокойно.
16:06
13.01.2018
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Алексей Чувелев
мм, чисто для понимания, если арабы предложат разоружить ЦАХАЛ, вы разумеется согласитесь ?
наличие ЯО гарантирует стране - владельцу то, что напавший на нее НЕ СМОЖЕТ ПОБЕДИТЬ .. поэтому страна-агрессор предлагает уничтожить то, что ей мешает..
15:54
13.01.2018
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igor.guess
С обеих сторон есть цивилизованные люди, выступающие за создание глобальной ПРО с совместным управлением, и варвары, выступающие за развитие ядерного оружия! И во избежание 3-й Мировой, нужно нейтрализовать варваров...
15:42
13.01.2018
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gelava
Внешняя политика России за последние годы привела к тому, что она потеряла практически всех своих союзников, попала под международные санкции и поставлена в один ряд со странами изгоями, такими как Северная Корея и Иран !
Дело уже дошло до холодной войны и связанным с ней назревающим конфликтом в области ядерных вооружений !
Пора что-то менять !!!
15:07
13.01.2018
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Kanakis
gelava, пропаганда чистой воды. Мир это не только США, слава Богу.
15:59
13.01.2018
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Моисей Гольдберг
США вообще предлагают уничтожить ЯО. Разве это плохо?
14:50
13.01.2018
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