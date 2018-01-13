США хотят нарушить баланс сил в ядерной сфере, заявил Клинцевич

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. США стремятся нарушить баланс сил в ядерной сфере, отсюда и заявления о превосходстве России, считает первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

В американской ядерной доктрине, несекретную часть которой в пятницу опубликовала газета Huffington Post , утверждается, что Россия отвергает или избегает выполнения своих обязательств в рамках ряда соглашений, а также уклоняется от предложений США по новому раунду ядерного разоружения.

"На мой взгляд, новая ядерная доктрина США во многом отражает настроения президента Дональда Трампа, недовольного состоянием американского военного потенциала и его ядерной компоненты. Его составители пошли даже на прямой подлог, обвинив Россию в намерении первой использовать ядерное оружие. Идеологическому обоснованию доктрины служит и тезис о ядерном преимуществе России", сказал Клинцевич РИА Новости.

Но дело обстоит как раз наоборот, отметил сенатор. "По массиву стратегических ядерных вооружений мы серьезно уступаем США. Согласно известному договору, и с той и с другой стороны должны остаться не более 1550 боеголовок. И если США еще опускаться и опускаться до этой цифры, то нам расти и расти", добавил он.

По мнению Клинцевича, конечная цель доктрины очевидна: "сломать сложившееся соотношение сил на мировой арене", но "подобного развития событий Россия никогда не допустит", подчеркнул он.

По его словам, заниматься детальным анализом доктрины еще рано, но определенные основополагающие позиции, зафиксированные в ней, несомненно, сохранятся в окончательном варианте, и они вызывают беспокойство.

"Например, доктрина расширяет возможность применения ядерного оружия. Речь идет о случаях, когда затрагиваются жизненно важные интересы США. Но мы знаем, что понимают американцы под такими интересами. По сути дела доктрина дает карт-бланш на применение ядерного оружия", — полагает законодатель.

Клинцевич считает, что президент США Дональд Трамп только-только начал осваиваться в Белом доме, и в будущем "от него можно ожидать и еще более резких шагов".