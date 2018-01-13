Южная Корея приняла предложение КНДР провести переговоры 15 января

Вид на город Сеул с горы Намсан. Архивное фото

Вид на город Сеул с горы Намсан. Архивное фото

ТОКИО, 13 янв — РИА Новости. Сеул согласился на предложение Пхеньяна провести 15 января встречу на рабочем уровне по вопросу визита артистов из КНДР в Южную Корею.

В субботу Пхеньян предложил Сеулу встретиться 15 января, чтобы обсудить возможный визит артистов из КНДР.

"Власти уведомили северокорейскую сторону, что (южнокорейская) делегация направится 15 января в пункт переговоров Пханмунджом", — говорится в сообщении южнокорейского министерства по делам национального объединения.

Накануне Южная Корея выступила с предложением провести 15 января встречу в пункте переговоров Пханмунджом в демилитаризованной зоне по вопросу участия северокорейских спортсменов в Олимпийских играх в Пхенчхане, которые пройдут с 9 по 25 февраля.