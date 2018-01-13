Украинские снайперы открыли огонь по домам мирных жителей, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 13 янв — РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь из стрелкового оружия по дачным домам местных жителей у линии соприкосновения, заявил журналистам исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Михаил Филипоненко.

"По информации от местных жителей садоводческого товарищества "Зеленая Роща", сегодня в 4:30 утра бойцы ВСУ открыли прицельный огонь из снайперского вооружения. В один из домов было прямое попадание в окно", — рассказал он.

Филипоненко предположил, что снайперы целились в жителя одного из домов. По данным оборонного ведомства, у соседнего дома в результате обстрела пробита стена и крыша. Люди не пострадали только "по счастливой случайности", добавил Филипоненко.

"Садоводческое товарищество "Зеленая Роща" находится в пятистах метрах от линии боевого соприкосновения, поэтому очевидно, что украинские снайперы стреляли целенаправленно по домам мирных жителей нашей республики", — заявил представитель Народной милиции.

В Донбассе с 23 декабря действует режим прекращения огня в связи с Новым годом и Рождеством, однако стороны продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.