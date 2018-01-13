В ДНР обвинили Киев в намерении сорвать "новогоднее перемирие"

ДОНЕЦК, 13 янв — РИА Новости. Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обостряется, сообщил журналистам представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

В Донбассе с 23 декабря действует режим прекращения огня в связи с новогодними и рождественскими праздниками. По словам Басурина, украинские силовики намерены сорвать перемирие.

"От наших источников получена информация об указаниях, поступивших в штабы 128-й отдельной горно-пехотной бригады и 80-й отдельной аэромобильной бригады из штаба так называемой "АТО", в которых говорится об окончании "новогоднего перемирия" и об усилении подразделений этих бригад, находящихся на переднем крае", — заявил он.

Украинские силовики ведут огонь по территории ДНР, в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения, рассказал представитель командования. За прошедшие сутки по окрестностям Донецка выпущено около 20 мин калибром 120 и 82 миллиметра, по югу республики — более 50 мин. В результате обстрелов повреждены дом, магазин и хозпостройка в Докучаевске.