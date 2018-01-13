Газопровод для Авдеевки, построенный в обход ДНР, готов к испытаниям

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости. Газопровод, по которому будут подавать газ в подконтрольную украинским силовикам Авдеевку Донецкой области минуя территорию самопровозглашенной ДНР, полностью готов к началу испытаний, сообщил в субботу глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

В августе Жебривский сообщил, что украинские власти начали строительство газопровода, по которому газ в подконтрольную силовикам Авдеевку Донецкой области будет подавать также из подконтрольной Киеву территории.

"Утром посетил строительство Авдеевского газопровода. Ситуация следующая: вчера завершили сварку стыков и укладку труб. Газопровод готов полностью к началу испытаний", — написал Жебривский на своей странице в Facebook.

По его словам, газопровод начали накачивать специальным ингредиентом для проверки качества сварки, специалисты проверят, держит ли газопровод давление и опломбируют его. После проверок, начнут закачивать газ и подключать дома, добавил Жебривский.

Украинские власти решили строить газопровод независимый от неподконтрольной Киеву территории Донбасса в июне, после того, как из-за обстрелов был в очередной раз поврежден газопровод, Авдеевка и поселки вновь остались без газа.

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