В США умер один из лидеров "Ку-клукс-клана"

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. В тюрьме штата Миссисипи умер один из лидеров "Ку-клукс-клана", 92-летний Эдгар Рэй Киллен, сообщает местная газета Clarion Ledger.

Точная причина смерти не называется, однако в тюрьме отметили, что заключенный страдал от хронической гипертонии.

Один из основателей "Ку-клукс-клана" в Филадельфии, священник-баптист и работник лесопилки Эдгар Рэй Киллен отбывал 60-летний срок за организацию убийства трех членов Конгресса расового равенства, добивавшихся регистрации афроамериканских избирателей на выборах.

Правозащитники были убиты в 1964 году. Три года спустя Киллена и других "ку-клукс-клановцев" судили за убийство, однако суд присяжных его оправдал, мотивировав решение невозможностью "осудить священника". За решеткой он оказался только в 2005 году.

PHOTOS: Klansman Edgar Ray Killen, convicted in the 1964 slayings of 3 civil rights workers, is dead: Here's a look back > 📷 MPI, State of Mississippi, Attorney General's Office, JL, Rogelio Solis/AP on @YahooNews > https://t.co/BW1JEJXJhH. pic.twitter.com/2jOJFZ9F1V — Yahoo News Photos (@yahoophoto) 12 января 2018 г.

Расправа над активистами ускорила принятие Билля о гражданских правах, который позволил федеральным властям США вмешиваться в дела штатов для защиты жителей от расовой дискриминации.

В 1988 году британский режиссер Алан Паркер снял фильм "Миссисипи в огне" по мотивам этих событий. Картина получила шесть номинаций на "Оскар" и взяла награду за "лучшую операторскую работу".