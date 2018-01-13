СБУ пресекла сбыт оружия и боеприпасов в Одесской области

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости. Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов в Одесской области, сообщила в субботу пресс-служба ведомства.

По данным СБУ, житель города Белгород-Днестровский реставрировал и переделывал травматическое оружие на боевое для последующей перепродажи, клиентов он искал в интернете.

"В Одесской области СБУ блокировала сбыт оружия и боеприпасов… Оперативники СБ Украины задержали злоумышленника в городе при попытке продажи боевого пистолета", — говорится в сообщении.

Как отмечается, во время обыска по месту жительства мужчины правоохранители изъяли 11 пистолетов и револьверов, три винтовки, глушители и большое количество патронов различного калибра. Правоохранители завели дело по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами", санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.