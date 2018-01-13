Москва считает незаконной активность Израиля на палестинских территориях

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. В Москве подтверждают принципиальную позицию России о противозаконности израильской поселенческой активности на палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим, и считают, что она не способствует созданию условий для налаживания прямых переговоров, говорится в сообщении МИД РФ.

Израиль 10 января объявил, что одобрены планы по возведению более 1100 единиц жилья в 20 поселениях на Западном берегу Иордан, в ближайшее время могут быть согласованы дополнительные строительные проекты Израиля на палестинских территориях.

"В Москве подтверждают принципиальную позицию России о противозаконности израильской поселенческой активности на палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим. Считаем, что такая линия Израиля не способствует созданию условий для налаживания прямых переговоров между израильтянами и палестинцами, в рамках которых должны быть найдены решения по всем проблемам окончательного статуса", — говорится в сообщении МИД РФ на его официальном сайте.

МИД отметил, что "продолжение израильской поселенческой деятельности подрывает перспективы двухгосударственного решения палестино-израильского конфликта, уменьшая шансы на достижение справедливого и надежного мира на Ближнем Востоке".