Москва считает незаконной активность Израиля на палестинских территориях

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. В Москве подтверждают принципиальную позицию России о противозаконности израильской поселенческой активности на палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим, и считают, что она не способствует созданию условий для налаживания прямых переговоров, говорится в сообщении МИД РФ.
"В Москве подтверждают принципиальную позицию России о противозаконности израильской поселенческой активности на палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим. Считаем, что такая линия Израиля не способствует созданию условий для налаживания прямых переговоров между израильтянами и палестинцами, в рамках которых должны быть найдены решения по всем проблемам окончательного статуса", — говорится в сообщении МИД РФ на его официальном сайте.
МИД отметил, что "продолжение израильской поселенческой деятельности подрывает перспективы двухгосударственного решения палестино-израильского конфликта, уменьшая шансы на достижение справедливого и надежного мира на Ближнем Востоке".